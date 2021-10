Pian Munè di Paesana: Aper… INQUOTA

Secondo appuntamento, sabato 10 luglio, con la serata al rifugio in quota e l’Aper… INQUOTA

Questa settimana protagonista della serata sarà l’Azienda agricola Pianbello di Canelli.

Si potrà scegliere di salire a piedi, con una piacevole camminata di 60/90 minuti, oppure con la Seggiovia (entro le ore 17).

L’apericena viene servito - tra le 17 e le 20 - a 10 euro. Apericena + salita in seggiovia 15 euro (eventuale discesa in navetta + 5 euro).

A seguire ci sarà la possibilità di poter gustare una cena con i tajarin sempre al rifugio in quota per poi scendere in notturna godendosi le luci della pianura.

Per altre info o prenotazioni chiamate i numeri 328 6925406 o 0175 518029.

Oppure scrivete alla mail info@pianmune.it