Atletica, Campionati Europei under 20: Nicolò Gallo e Francesca Bianchi tra i convocati per Tallinn

Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato i convocati per i Campionati Europei under 20 in programma a Tallinn, dal 15 al 18 luglio, nella stessa località che ospita anche gli Europei U23 dall’8 all’11 luglio.

Sono 88 gli atleti selezionati, di cui 43 uomini e 45 donne. Dieci gli atleti piemontesi, 4 uomini e 6 donne, che prenderanno parte alla rassegna: Stefano Grendene (4x400), Nicolò Gallo (5000m), Federico Bruno (triplo), Alessandro Sion (decathlon), Gaya Bertello (100-4x100), Francesca Bianchi (400-4x400), Sofia Cafasso (3000st), Ludovica Cavo (400hs), Francesca Maurino (alto), Anita Laiolo (marcia 10km). Unico ad aver già vestito la maglia azzurra Alessandro Sion (S.A.F.Atletica Piemonte) che nel 2019 prese parte a Baku al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Per tutti gli altri si tratta invece dell’esordio in nazionale.

Nicolò Gallo (Atl. Alba) è fresco di primato personale sui 5000 metri proprio sulla pista di casa con 14:33.89, ai tricolori di Grosseto chiuse secondo conquistando l’argento. Sembra quindi avere tutte le carte in regola per intraprendere la stessa strada di Pietro Riva che proprio dall’Atletica Alba e dal tecnico di Gallo, Alessandro Perrone, partì per la conquista della medaglia d’oro dei 10.000 metri agli Europei Juniores di Eskilstuna.

Alessandro Sion (S.A.F.Atletica Piemonte) rincorre i 7589 punti del primato italiano del decathlon di Dario Dester. A Fabriano lo scorso 6 giugno ci è andato davvero vicino, chiudendo con 7420 punti. Campione italiano in carica indoor e outdoor, cerca dunque un nuovo miglioramento. In questa stagione non è mai sceso sotto i 7000 punti.

Federico Bruno (Team Atl. Mercurio Novara) ai Campionati Italiani di Grosseto ha messo a segno l’exploit con un balzo a 15,34 metri che gli è valso il titolo italiano di categoria e il pass per gli Europei.

Stefano Grendene (UGB), chiamato a prendere parte alla staffetta 4x400, ha corso due volte in stagione sotto i 48 secondi: 47.94 a Biella e 47.96 ai tricolori assoluti di Rovereto. Grosso il suo miglioramento nell’ultima stagione, visto che nel 2020 aveva un personale di 49.18.

Gaya Bertello (Novatl. Chieri), terza ai Campionati Italiani di categoria, sui 100 metri ha un primato personale con vento regolare di 11.81 (+0.9) e di 11.68 (+3.0) ventoso. Nel corso della stagione ha già preso parte ad un paio di raduni nazionali giovanili in ottica staffetta.

Francesca Bianchi (Atl. Fossano ’75), medaglia d’argento sui 400 metri a Grosseto, vanta un primato personale, realizzato proprio nella rassegna tricolore, di 55.08. Anche nel suo caso netta la crescita dal 2020 dove il miglior risultato era stato 56.99.

Francesca Maurino (Sisport) nel salto in alto era stata convocata per i raduni nazionali giovanili al termine della stagione indoor che l’aveva vista divenire campionessa italiana con 1,80. Non ha però potuto prendervi parte a causa di un infortunio patito. Ora sembra essersi messa tutto alle spalle tornando a saltare 1,77 metri a Grosseto, ai tricolori di categoria, dove chiude seconda.

Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino) e Ludovica Cavo (Atl. Serravallese) hanno un aspetto che le accomuna: sono entrambe allieve (classe 2005 per Cafasso, 2004 per Cavo). Cafasso, al primo anno di categoria, sulle siepi vanta un primato personale di 10.48.78 corso ai tricolori di Rovereto. Cavo sui 400hs ha realizzato a Mondovì il proprio primato personale con 1:00.17 mentre a Rovereto ha corso in 1:00.95.

Anita Laiolo (UGB) sui 10km di marcia su strada ha un personale di 50:54 realizzato a marzo a Grottaglie (51:27 realizzato a Rovereto la settimana scorsa) mentre in pista a Bergamo lo scorso aprile ha fermato il cronometro in 48:38.58.