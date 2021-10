Racconigi Cycling Team: doppia top ten e podio sfiorato al “Campionato Italiano Donne Junior”

C'è tanto orgoglio tra le fila del Racconigi Cycling Team al termine del “Campionato Italiano Donne Junior” andato in scena sulle strade lombarde di Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia.

La formazione del team manager Claudio Vassallo, diretta in ammiraglia dall'esperto tecnico Roberto De Filippo con il supporto di Camilla e di Antonio Vassallo, ha piazzato due atlete nella 'top ten', sfiorando il gradino più basso del podio con l'atleta al primo della categoria Matilde Ceriello. La talentuosa ragazza di patron Silvio Traversa si è presentata al traguardo finale nel terzetto che si è giocato in volata la medaglia d'argento. Applausi anche per la sprinter brianzola Valentina Basilico, che dopo il 'bis' di podi consecutivi a Parabiago (MI) e Martellago (VE) ha colto l'ottava piazza assoluta.

Solo 26 delle 85 atlete al via hanno portato a termine la difficile prova tricolore, corsa sulla distanza di 80,8 chilometri ricchi di insidiosi saliscendi, soprattutto nelle battute finali.

Matilde Ceriello, che quando la strada sale si trova davvero a proprio agio, è stata lesta ad inserirsi nel primo drappello inseguitore della scatenata Eleonora Ciabocco, poi vincitrice della corsa, mentre Valentina Basilico si è giocata in volata l'ultima piazza nella 'top five' di giornata, chiudendo in ottava posizione.

ORDINE D'ARRIVO “CAMPIONATO ITALIANO DONNE JUNIOR” A DARFO BOARIO TERME (BS):

1) Ciabocco Eleonora (Team Di Federico) Km 80,8 in 2h10'54'' alla media di 37,036 Km/h

2) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service) a 9''

3) Cipressi Carlotta (Vo2 Team Pink)

4) Ceriello Matilde (Racconigi Cycling Team)

5) Fiorin Sara (GS Cicli Fiorin - Piemonte) a 13''

6) Reghini Chiara (Breganze Cicloclub 96 - Team Wilier Chiara Pierobon)

7) Valtulini Elisa (SCV Bike Cadorago)

8) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team)

9) Barale Francesca (Vo2 Team Pink)

10) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile)