Cuneo: volontari cercasi per il progetto della bici-officina itinerante

Gli operatori del progetto "La Boa" di Cuneo sono alla ricerca di volontari appassionati di bicicletta, disposti a dare il proprio contributo all'attività della bici-officina itinerante.

L'idea, realizzata in collaborazione con Bici in Giro, il comitato di quartiere Cuneo Centro, l'I.T.C. F.A. Bonelli, i vigili urbani di Cuneo e il punto meet di via Leutrum "è uno spazio dove ciascun cittadino, di qualsiasi età e provenienza, può prendersi cura della propria bicicletta e che si basa sulla condivisione di esperienze, grazie alla partecipazione di volontari esperti ed appassionati che possono mostrare a chi ne ha la necessità come effettuare piccole semplici riparazioni", si legge nel comunicato realizzato dall'associazione.

Gli interessati potranno donare materiali o mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo contattando gli operatori "La Boa" alla mail cuneo-centro@laboacuneo.it.

La Bici-officina si trova al Parco della Resistenza ed è visitabile tutti i mercoledì dalle 7 alle 19; si potrà visitare anche nel cortile dell'I.T.C. "Bonelli" per un primo appuntamento venerdì 9 luglio alle ore 10.