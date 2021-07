Ad Alba al distributore Erg in via Ognissanti, questa mattina sono stati trovati questi gattini abbandonati.

Hanno circa 15 giorni quindi cerchiamo per loro una mamma gatta o balia disposta a prendersene cura: sono troppo piccoli per rimanere in gattile.

Aiutateci a trovare qualcuno che se ne possa prendere cura anche soltanto fino allo svezzamento!

Associazione Amici di Zampa - Alba

Barbara 335 6915547

Paolo 347 5924197

Daniela 338 3334697