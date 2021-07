Caroselli e clacson in strada, a Bra è una notte di festa per gli azzurri (Foto)

Clacson, urla di gioia, trombette e cori per un martedì 6 luglio da incorniciare. Le vie di Bra si sono colorate di azzurro con grandi e piccini protagonisti di allegri caroselli in auto e felici di tornare ad abbracciarsi e sognare insieme. Tutti con il tricolore in mano, come ai tempi di Germania 2006 quando l’Italia salì sul tetto del mondo.