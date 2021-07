Garessio, torna ad esibirsi dal vivo il Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro

Tempo di ripartenza per il Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro che torna a esibirsi dal vivo.

"Siamo molto felici di poterci tornare a esibire dopo il periodo invernale, durante il quale, causa covid, abbiamo dovuto sospendere tutte le nostre attività collettive." - spiega il presidente Isaac Carrara - "Sabato presentiamo un concerto in cui spazieremo a 360° gradi sulla musica, con marce, brani celebri, musiche originali per banda e colonne sonore".

Inoltre, proprio in queste settimane, si stanno anche concludendo le lezioni della scuola di musica della banda con alcuni incontri di musica d'insieme, finalizzati all'esibizione degli allievi in due saggi posti in apertura dei prossimi concerti che si terranno il 24 luglio a Ormea e il 31 luglio a Garessio.

"Un grande ringraziamento va al coordinatore degli insegnanti Mattia Brignacca" - aggiunge il presidente.

I posti sono limitati, fortemente consigliata la prenotazione presso l'Ufficio Turistico. Obbligatorio l'uso della mascherina.

La possibilità di accesso senza prenotazione vi sarà fino a esaurimento posti.