L'app Mercato 4.0 scende in piazza

Con lo slogan “Mercato 4.0 scende in piazza” nella prima settimana di luglio inizierà la grande promozione a favore degli operatori del commercio ambulante e su aree pubbliche e dei clienti/consumatori.



Si tratta di un’iniziativa importante che si svolgerà nelle piazze della provincia di Cuneo, con il coordinamento di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo e Fiva-Confcommercio della Granda e con il supporto logistico delle dieci Ascom territoriali.



Secondo un calendario ben preciso, ogni giorno in Provincia dove si svolge un mercato vi sarà personale dedicato all’illustrazione del funzionamento e dell’importanza dell’App Mercato 4.0, sia per l’operatore ambulante, che per il cliente, consumatore e turista; parallelamente anche nei pubblici esercizi ed attività di ospitalità e ricettività vi saranno spazi dedicati alla promozione di “Mercato 4.0”.



Il progetto ha la doppia finalità di promuovere i prodotti agroalimentari di eccellenza del nostro Territorio e rafforzare la capacità commerciale dei commercianti ambulanti, in ambito di marketing e promozione ed il loro legame con il Turismo sempre più importante per la nostra economia, geolocalizzare le bancarelle dei prodotti durante la loro presenza nei mercati, grazie alle tecnologie ICT, in modo che il Cliente, sia locale che turista di passaggio, possa individuare il luogo dove si trova il rivenditore in quello specifico momento e raggiungerlo per acquistare il prodotto di suo interesse.



La segnalazione di presenza è già un passo importante, ma si è voluto guardare oltre, dando a ciascun ambulante la possibilità di creare e gestire un catalogo prodotti categorizzato ed esaustivo, completo di descrizioni ed immagini, un’anteprima della bancarella per invogliare la clientela ad una “capatina” sul posto per verificare con mano ed acquistare.