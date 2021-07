Mondovì: inaugurato il defibrillatore in ricordo di Bruno Cerini

E’ stato inaugurato sabato 26 giugno alle 17 (alla presenza di Pier Mario Longo, in rappresentanza delle ACLI provinciali) il defibrillatore, collocato in pazza Monteregale, in memoria di Bruno Cerini, scomparso a gennaio di quest’anno, all’età di 67 anni, dal 2014 presidente del Circolo ACLI “Gruppo Amici dell’Annunziata” di Villanova Mondovì e dal 2016 consigliere provinciale delle ACLI di Cuneo.



Il defibrillatore in ricordo di Bruno, che era stato vigile urbano della Polizia locale di Mondovì e “vigile di quartiere” all’Altipiano, oltre che socio dellAna, è stato acquistato grazie a una raccolta fondi a cui ha aderito anche la sede provinciale Acli, con un’offerta consegnata alla famiglia in occasione della manifestazione per la riapertura dei circoli del 28 febbraio, alla presenza del presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia.



“Bruno Cerini è stato per le ACLI provinciali di Cuneo un carissimo amico e un grande collaboratore - dice il presidente Elio Lingua - , ed è stato per l’associazione un volontario prezioso, che negli anni ha saputo farsi apprezzare da tutti, per generosità e dedizione. Siamo contenti di aver contribuito all’acquisto di questo strumento salvavita, che lo ricorderà sempre per come era: un uomo simpatico, socievole, molto impegnato nel sociale, conosciuto e apprezzato da tutti”.