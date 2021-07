Mondovì, l'amministrazione risponde ai vandali della "fontana dei bambini" con un'installazione sportiva

Il comune di Mondovì risponde a chi ha vandalizzato la fontana della "Gòj d'esse a Mondvì" a Breo a Mondovì e lo fa con un'installazione sportiva, comparsa ieri, martedì 6 luglio, a poche ore della partita Italia-Spagna: palloni da calcio e un mini prato di erba sintetica.

"La passione per lo sport, l'amore per il bello, il rispetto del lavoro altrui ci uniscono. Non calpestare i fiori", questo il commento che si legge sui cartelli installati sulla fontana che, lo scorso venerdì 2 luglio, è stata danneggiata da alcuni vandali che, al termine della partita degli Europei Italia-Belgio hanno strappato e divelto buona parte delle begonie che erano state inserite nel mese di maggio dal comune per abbellire la fontana.

Immediata la reazione dell'amministrazione che ha segnalato l'accaduto alla Polizia Locale che ha visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili.