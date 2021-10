Problema cinghiali, il Co.A.A.R.P. (Comitato Amici degli Ambienti Rurali Piemontesi) non scenderà ufficialmente in piazza a manifestare

Il Co.A.A.R.P. (Comitato Amici degli Ambienti Rurali Piemontesi) non scenderà in piazza a manifestare sulla questione relativa al contenimento degli ungulati.

La decisione è stata maturata in questi giorni, in vista della manifestazione nazionale prevista per il prossimo 8 luglio in diverse piazze italiane.

"Ringraziamo la Coldiretti per la manifestazione indetta il prossimo 8 luglio inerente l’emergenza cinghiali, puntualizzando di aver lasciato agli aderenti al movimento piena autonomia di partecipazione qualora fossero intenzionati a prendervi parte" - scrivono in una nota stampa dal Co.A.A.R.P. - "Nell’ambito di alcuni colloqui protrattisi nelle ultime settimane tra una delegazione del Comitato e i vertici regionali Coldiretti, dinnanzi all’invito di una collaborazione comune per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche con il fine di stimolare le istituzioni al contenimento degli ungulati, il Co.A.A.R.P. ha rilevato che l’associazione sindacale agricola più importante in Italia (in termini di associati rappresentati) ad oggi non ha manifestato interesse a collaborare attivamente con altre rappresentanze del mondo agricolo, quali le altre associazioni sindacali e lo stesso movimento del Co.A.A.R.P.