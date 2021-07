Incidente durante i festeggiamenti per la semifinale degli Europei in piazza Galimberti: trauma al volto per una ragazza di tredici anni

Incidente in piazza Galimberti a Cuneo durante i festeggiamenti per la semifinale degli Europei che ha sfiorato la tragedia.

Ieri sera, poco dopo la fine del match tra Italia e Spagna, giovani e giovanissimi si sono riversati nelle strade delle città per celebrare la vittoria. E nella piazza centrale del capoluogo di provincia, una giovane cuneese 13enne è stata investita da un'auto mentre stava festeggiando in sella a un motorino come passeggera.

Il violento scontro è avvenuto sotto gli occhi di centinaia di persone.

Immediati i soccorsi del 118 con due ambulanze. La ragazza ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata in codice giallo al Santa Croce di Cuneo. Al momento non si hanno invece informazioni sulle condizioni del conducente del motociclo.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti.

Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia locale e i Vigili del Fuoco di Cuneo.