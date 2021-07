E' Piero Dubois l'operaio monregalese vittima di un incidente sul lavoro a Ormea

E' Piero Dubois l'uomo di 41 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Ormea nella mattina di ieri, martedì 6 luglio.

Abitava a San Giovanni dei Govoni, a Mondovì, con la moglie e due figli piccoli di 2 e 10 anni.

Ieri si trovava per la lavoro in frazione Aimoni, a Ormea, nei pressi dell'albergo "Payarin", quando, per cause ancora in fase di accertamento è rimasto schiacciato sotto il mezzo escavatore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì e i volontari di Ormea, con l'arrivo sul posto dell'autogru da Cuneo e dell'elicottero Drago 51. Purtroppo i soccorsi sono stati vani. Ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso. Sul posto i Carabinieri di Ormea e Bagnasco. Presenti anche i tecnici dello Spresal.

Appassionato di sport, soprattutto di bocce, partecipava ai campionati con la Polisportiva Dilettantistica di Niella Tanaro.

"Una persona socievole, sempre disponibile e soprattutto affidabile". - dice Antonio Sciolla dirigente dell'Unione Polisportiva Niellese - "In questo periodo era impegnato nel campionato di terza categoria, condivideva la passione per questo sport con uno dei fratelli. Ci stringiamo al dolore della famiglia, della moglie e dei due figli piccoli".

Piero avrebbe dovuto partecipare questa sera al campionato di petanque a Robilante e domani all'incontro di bocce, categoria "volo" a Niella, ma in segno di rispetto entrambe le partite sono state annullate.

"L’ Amministrazione Comunale esprime alla famiglia di Piero Dubois, tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro nel nostro Comune, le più sincere condoglianze e la più sentita vicinanza di tutta la Comunità locale" - scrive il Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea.