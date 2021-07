Saluzzo, grave atto di vandalismo nel centro storico: fuoco al basamento del ponteggio in via della Chiesa

Saluzzo, il ponteggio e la gru in via Della Chiesa

Notte insonne e di spavento per gli abitanti di via Della Chiesa a Saluzzo.

Ignoti hanno dato fuoco ad un cassonetto dei rifiuti (in prossimità del Denina e del “Classico” Bodoni), al basamento del ponteggio e al WC chimico di servizio al cantiere che interessa l’abitazione del numero civico 12.

Erano da poco passate le tre di notte, quando i vicini di fronte si sono accorti delle fiamme che interessavano il ponteggio dell’immobile. Hanno subito chiamato i Vigili del fuoco e allertato i residenti dei palazzi intorno: uomini, donne, anziani e bambini.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Saluzzo, dove sono in corso indagini sul gesto.

“Una idiozia”: il giudizio unanime, un gesto considerato grave per il rischio dell’eventuale propagarsi delle fiamme (subito spente dai vigili del fuoco) in questa strada stretta del centro storico saluzzese e chiusa al traffico veicolare per il cantiere da febbraio.

"Ci siamo allarmati molto" commentano alcuni residenti dello stabile interessato. Se avesse preso fuoco la protezione del ponteggio che avvolge tutta la facciata, o la gru, sarebbe stato davvero un problema serio metterci in salvo".

Secondo alcune valutazioni potrebbe esserci un nesso con l'esultanza della serata per la volata in finale dell’Italia nel Campionato europeo, dopo la vittoria contro la Spagna. Ma se questo significa mettere a rischio la vita e i beni di persone, forse c’è da riflettere.