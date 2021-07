Santo Stefano Roero, sfilano davanti al Gip i quattro arrestati dell’Operazione Feudo

Si sono tenuti questa mattina (mercoledì 7 luglio) in Tribunale ad Asti gli interrogatori di garanzia delle quattro persone che dalla scorsa settimana sono sottoposte agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine battezzata "Operazione Feudo" (LEGGI QUI), che il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanzia di Cuneo sta conducendo in merito al dissesto da 1,3 milioni di euro accertato dalla Corte dei Conti nelle finanze del Comune di Santo Stefano Roero e delle supposte malversazioni che avrebbero concorso a provocarlo.



La misura cautelare era stata emessa nei confronti dell’ex sindaco Renato Maiolo, 72enne agricoltore, primo cittadino del centro roerino per quindici anni, dal 2004 al 2019, della segretaria comunale presso lo stesso Comune (e diversi altri di Langhe e Roero) Anna Di Napoli, nei confronti dell’architetto Cinzia Gotta, già sindaco di Baldissero d’Alba dal 2004 al 2014, e di un altro tecnico libero professionista, il geometra Giovanni Careglio.



Di fronte al Giudice delle Indagini preliminari Francesca Di Naro, Maiolo si è avvalso della facoltà di non rispondere, riservandosi di depositare un proprio memoriale nei prossimi giorni.



Della possibilità di depositare una memoria scritta a propria difesa si è invece già avvalsa l’altra indagata che, come l’ex sindaco, è rappresentata dall’avvocato albese Roberto Ponzio. "Stimata professionista – dichiara in proposito il legale albese – l’architetto Gotta è attinta da un solo capo imputazione, per fatti che risalgono a più di tre anni fa e relativi a lavori di ristrutturazione della scuola comunale di Santo Stefano Roero. Un incarico che le venne affidato in forza della sua indiscussa e documentata specializzazione nel settore dell’edilizia scolastica. Una prerogativa peraltro comprovata da un curriculum nel quale compaiono numerosi precedenti relativi a scuole dell’infanzia, elementari e medie. L’affidamento dell’incarico da parte dell’Unione dei Comuni risale al dicembre 2017, dopo che era fallita l’impresa costruttrice aggiudicataria dell’opera e si era dimesso il direttore dei lavori. La redazione di un nuovo progetto esecutivo non fu una ridondanza – aggiunge il legale –, ma si spiega con la necessità di modificare quello originario, che presentava carenze anche e soprattutto sul piano della sicurezza. Si deve considerare che gli utenti di quell’edificio sono bambini, per cui si imponeva la necessità di eliminare una possibile loro esposizione al pericolo. Se vogliamo fare un solo esempio per tutti, il progetto originario non prevedeva un locale tecnico chiuso, con la conseguenza che la caldaia sarebbe stata posizionata in uno spazio nel quale questi ultimi potevano venirne a contatto".



"Confido quindi nella revoca della misura degli arresti domiciliari – conclude il legale –, che, oltre che mortificante della onorabilità e dignità personale dell’architetto Gotta, si rileva fortemente pregiudizievole della sua attività professionale".



Come annunciato nei giorni scorsi, contro le misure cautelari disposte dal Gip astigiano lo stesso difensore ha intanto presentato ricorso presso il Tribunale del Riesame. L’udienza per la sua discussione dovrebbe essere fissata nella prossima settimana davanti al Tribunale della Libertà di Torino.