Nasce il gruppo di pensiero della zona del Monregalese di Insieme

L’Associazione Insieme aggiunge un importante tassello nella sua attività istituzionale, fondando un “gruppo sentinella” nel territorio Monregalese, i cui componenti arrivano dalla zona di Mondovì e dintorni.

La coordinatrice è la vicese Barbara Nano, psicologa dell’ASL CN1, impegnata in diversi progetti di carattere socio-sanitario. "Il nostro è un gruppo del territorio Monregalese “allargato" perché comprende non solo il Comune di Mondovì ma anche Comuni vicini. Come da istituzione di Insieme, viene denominato “gruppo di pensiero” - spiega Barbara - per favorire la libera e aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, per dare visibilità ai bisogni, alle esigenze ma anche alle potenzialità della nostra zona. Ora siamo una dozzina di componenti, provenienti da Mondovì, Briaglia, Dogliani, Frabosa Soprana, Margarita, Vicoforte, Villanova Mondovì; e da diversi ambiti professionali: commercio, agricoltura, sanità, turismo, eno-gastronomia, imprenditoria, libere professioni… Il gruppo si è costituito appena un mese fa ma è già molto attivo e partecipato. È aperto a chi volesse impegnarsi a promuovere e sostenere iniziative volte allo sviluppo del nostro territorio, esclusa la politica di parte".

Le parole di Marcello Cavallo, Presidente di Insieme: "Sono assolutamente soddisfatto ed entusiasta di questo nuovo gruppo territoriale di Insieme, composto da persone di recente ingresso in Insieme che intendono dare un supporto allo sviluppo territoriale dell’Associazione, con un’attenzione particolare ai più giovani, rispettando la “trasversalità” politica, culturale, economica e sociale di ogni singolo partecipante. Insomma, dare un contributo di idee al territorio al di fuori dei soliti schemi nei quali si tendono a ricondurre le iniziative come questa. Le proposte coinvolgeranno tutti i Soci di Insieme e tutti i cittadini della zona - conclude Cavallo - Desidero ringraziare Barbara per l’impegno che sta dimostrando in questo progetto monregalese ed a tutti i componenti: a loro l’augurio di buon lavoro".

Per chi fosse interessato all’iniziativa, può trovare i contatti sul sito www.associazioneinsieme.info