C’è la finale degli Europei, slitta l’appuntamento col teatro all’aperto di Bra

Visto l’approdo della Nazionale italiana alla finale dei Campionati Europei di calcio, che si giocherà nella serata di domenica 11 luglio 2021, slitta di un giorno l’appuntamento con la rassegna teatrale all’aperto che era in calendario per quella giornata. Si tratta della commedia di Leonardo Poppa “Taxi a due piazze”, che verrà rappresentata nel cortile di Palazzo Traversa lunedì 12 luglio alle 21.



L’appuntamento successivo è programmato per mercoledì 21 luglio, quando verrà rappresentato lo spettacolo di Emanuele Gamba “Moby Dick”, liberamente ispirato al capolavoro di Herman Melville.



Il costo del biglietto per ogni appuntamento è di 20 euro. Per l'acquisto dei biglietti e per prenotazioni (obbligatorie), rivolgersi all'Ufficio Cultura e Turismo del Comune chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.