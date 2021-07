Cuneo: alla Casa del Quartiere Donatello arriva il "Boato fest"

Quando la Boa incontra i giovani, esplode un BOATO fest, un festival pensato dai giovani del territorio per Animare la Città. Un invito a scendere per strada e rincontrarsi, per sentirsi parte di una Comunità attraverso qualcosa di bello da fare insieme: creatività, manualità, cultura, arte e soprattutto incontri e relazioni.



Il percorso con i giovani è partito a gennaio, in un primo momento con i gruppi già costituiti presenti sulla boa Donatello-Gramsci (salesiani, centro culturale islamico, casa del quartiere) in cui ci si è confrontati sul tema della cittadinanza e della partecipazione per poi confluire in una giornata di confronto e scambio di idee attraverso l’Open Space Technology, aperto a tutti.



Da questo incontro sono nate tante idee che verranno realizzate nel corso dell’anno; la prima è il BOATO fest. In questi giorni il gruppo si è organizzato, ha preso contatto con istruttori, tecnici, artisti, cuochi,… ed è nato il festival!



Domenica 18 Luglio, a partire dalle ore 16 nel Quartiere Donatello ci saranno Laboratori, Musica, cibi dal Mondo e Cinema. Il festival sarà itinerante sul quartiere Donatello: nella zona della Pinetina e aree verdi attorno alla Casa del Quartiere Donatello.



I posti sono limatati ed è gradita la prenotazione. Per info e prenotazioni contattare Gianluca (cell. 335 791 7146 o alla mail donatello-gramsci@laboacuneo.it).



L’iniziativa si inserisce nel progetto La B.O.A. - Laboratorio Bisogni Opportunità Aggregazione.