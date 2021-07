Dialogo con il Viceministro del Mise Gilberto Pichetto Fratin

Quali effetti concreti avrà il PNRR per le nostre imprese? Questa è la domanda che la Compagnia delle Opere intende porre al Vice Ministro del MISE, Sen. Gilberto Pichetto Fratin, nel quarto incontro del percorso di Cdo Discovery, previsto per mercoledì 12 luglio, alle 18.30, presso la Piazza dei Mestieri, a Torino.

«Come imprenditori, professionisti e operatori no profit vorremmo approfondire le metodologie e i criteri che il PNRR ci richiederà di adottare per collocarci costruttivamente nel piano di investimenti previsto dal Governo», afferma Felice Vai, Presidente Cdo Piemonte, presentando l’incontro, che verrà trasmesso anche in streaming sui canali social dell’Associazione.

«Questo dialogo sarà un’opportunità preziosa per comprendere come il pieno successo del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza sia legato anche al rilancio della competitività e produttività delle nostre imprese», sottolinea Alessandro Bracci, Vice Presidente nazionale Cdo, che parteciperà alla nuova tappa di Cdo Discovery.

L’incontro con il Vice Ministro potrà essere seguito in diretta sui canali social della Compagnia delle Opere, YOUTUBE FACEBOOK o LINKEDIN ma sarà anche l’occasione per un ritorno in presenza: per questo occorre prenotarsi entro il 7 luglio, in ottemperanza delle normative anti Covid19.

Il nuovo format Cdo Discovery, giunto alla sua quarta tappa, è stato lanciato dalla Compagnia delle Opere per affrontare, con ospiti competenti e sensibili ad ascoltare e rilanciare le esigenze delle imprese italiane, i temi della Formazione e Lavoro, dell’Innovazione, della Fiscalità e, ora, dell’attuazione del PNRR.

Qui trovi la locandina dell’evento: https://piemonte.cdo.org/allnews/Cdo-Discovery-Torino