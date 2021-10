Motocross ASI, Campionato Regionale: Fabrizio Fissolo è terzo a Cassano Spinola

La scorsa domenica si è disputata, a Cassano Spinola, nell’alessandrino, una gara valida per il Campionato Regionale di Motocross ASI, alla quale ha preso parte anche il cervaschese Fabrizio Fissolo, impegnato nella classe Sport MX2, in sella alla Honda CRF 250 della Amerio Moto di Ceva.

Nelle qualifiche Fissolo ha spuntato il nono tempo, ma è nelle due manche di gara, disputate entrambe sotto la pioggia e con pista fangosissima, che il pilota cervaschese si è fatto valere, piazzandosi terzo in gara uno e quarto in gara due, risultati che gli hanno permesso a fine giornata di salire sul terzo gradino del podio.

La classifica assoluta della classe Sport MX2 ha visto primeggiare Andrea Savio (M.C. Cassanese), seguito da Stefano Medea (M.C. Baffo MXA) e Fabrizio Fissolo (M.C. Piccola America).

“Nonostante il grande fango è stata per me una gara molto divertente - ha esclamato Fabrizio Fissolo -, conclusa con un bel podio. Ringrazio chi mi sostiene in questa stagione di gare: Gianni Amerio Moto, Carrozzeria 2A, Peugeot Cuneotre, Idea Gomme, Cuneo Aon Assicurazioni, Tipografia Piemonte e Big America”.