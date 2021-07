Cirio riprende la marcia di avvicinamento verso Fratelli d’Italia

Sembrava essere rientrata la “cotta” di Alberto Cirio nei confronti di Fratelli d’Italia. Non tanto per volontà sua, ma perché aveva capito che, in quel frangente, il suo amore (interessato) non era corrisposto.



Da Cuneo e dal Piemonte si era alzato un fuoco di sbarramento e lui, avendo annusato l’ostracismo, aveva preferito soprassedere.



Si era vociferato di un suo successivo avvicinamento alla Lega, tramite una formazione fiancheggiatrice da spendere in occasione delle amministrative d’autunno a Torino, ma non se n’è fatto nulla.



Cirio, tuttavia, non ha ancora mai mollato gli ormeggi dalla casa madre, Forza Italia. Anche perché – non va dimenticato - Silvio Berlusconi si era speso in prima persona per assicurargli, due anni fa, la candidatura alla presidenza della Regione.



Ma ora che il Cavaliere è acciaccato, FI in lento e progressivo disarmo e i sondaggi indicano i Fratelli prossimi al sorpasso nei confronti della Lega, il governatore azzurro torna “movimentista”.



La scorsa settimana, accompagnato dal numero due di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, ha incontrato a Roma Giorgia Meloni (che giovedì sarà a Torino per presentare il suo libro “Io sono Giorgia”) probabilmente per abbozzare ragionamenti di prospettiva.



L’asse tra i due big cuneesi risale ai tempi in cui Crosetto era parlamentare forzista, eletto nel collegio albese, e non si è mai interrotto.



Da quanto si sa, i due non sono mai stati uniti da stretta amicizia, ma il potere è un collante che favorisce il legame tra conterranei che “pesano” a Torino e a Roma.



Un vincolo che diventa politicamente più solido specie se, come in questo caso, i reciproci interessi non confliggono.



Ma per guardare con serenità alla politica nazionale, Cirio sa che non deve abbassare la guardia sulla “sua” roccaforte.



Infatti, la maggioranza che governa Alba, suo incontrastato feudo elettorale, è in preda a tensioni che vedono tra le protagoniste formazioni civiche presentatesi alle comunali 2019 portando il suo nome.



Un cruccio che da sassolino nella scarpa potrebbe diventare per il governatore del Piemonte grattacapo di ben altre proporzioni se il sindaco Carlo Bo, di cui il presidente della Regione è indiscusso mentore, non riuscisse a ricomporre i dissidi.



Cirio, che nei giorni scorsi ha visto il suo indice di gradimento passare dal settimo al sesto posto nella graduatoria dei presidenti di Regione, sa che con un occhio può guardare alla Città Eterna, ma che l’altro deve tenerlo ben aperto sulla Città delle Cento Torri.