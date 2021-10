“Cuneo chiede un cambio di passo: chi ha fatto la storia della politica cittadina accompagni con l’esperienza volti e idee nuove”

“Da insegnante di storia posso dire che, generalmente, quando c’è aria di cambiamento in un qualunque contesto questo avviene, che sia in maniera drastica o graduale. Credo Cuneo sia pronta per una classe dirigente nuova, accompagnata dall’esperienza di quella attuale: una sorta di rivoluzione moderata e progressiva di cui la città sente certamente necessità”.



Pietro Carluzzo – a soli ventotto anni tra le figure da tenere sott’occhio della politica cittadina cuneese – non ha molti dubbi: nell’amministrazione del capoluogo servono volti e idee nuove, ma in un proficuo terreno di dialogo con le anime della sua storia recente e passata.



Riferimento di Evoluzione Cuneo – espressione dell’associazione Rigenerazione nata nelle scorse settimane in vista del percorso che porterà alle elezioni comunali della prossima primavera - e primo presidente della Consulta giovanile della città, dopo aver lasciato in modo burrascoso le fila di Cuneo Solidale Democratica ha fatto di questo cambio generazionale in senso politico la propria battaglia principale. “E’ una richiesta che arriva un po’ da ogni parte – ha detto al nostro giornale - , accentuata dalla pandemia e ormai diventata una vera e propria necessità. Non cerchiamo, però, un cambiamento drastico: il centro dev’essere la collaborazione tra idee ed esperienza per realizzare concretamente la Cuneo “di domani”: una città in cui si è fatto tanto, ma in cui tanto è ancora da fare”.



Un’unione d’intenti, quindi, che secondo Carluzzo deve diventare l’obiettivo comune della compagine di centro-sinistra: “Credo il centro-sinistra cuneese, sia il fronte civico che quello partitico, debba sedersi al tavolo e ricompattarsi. La situazione attuale è di forte confusione, con etichette aprioristiche che non guardano alle collaborazioni possibili” ha aggiunto.



“Sono fiducioso che un centro-sinistra unito sia possibile solo se si lascia spazio a figure nuove, se si instaura un cambio di passo, questo sì radicale, per introdurre volti e pensieri innovativi: credo questa sia una pretesa necessaria, e di cui voglio farmi carico – sottolinea Carluzzo - . E non credo che, nella politica cittadina, queste figure nuove non ci siano. Credo però che non si voglia dare loro lo spazio che meritano; serve che chi ha fatto la storia politica della città abbia la modestia di fare un passo indietro e insegnare alle nuove leve”.



Una richiesta che Evoluzione Cuneo rivolge, specialmente, ai membri dell’attuale maggioranza. “L’attuale maggioranza rimarrà sicuramente unita - dice Carluzzo – , sia perché in questi anni ha dimostrato, al netto di piccole fratture interne, grande stabilità e la condivisione di un percorso ben specifico che non si può non considerare positivo, e sia perché “squadra che vince non si cambia”. Che alcune forze che la compongono siano poco propense al dialogo con realtà di connotazione più civica come la nostra è sotto gli occhi di tutti, ma credo che alcune altre ci sia invece la possibilità di instaurare una collaborazione proficua; Cuneo è una città dalla forte connotazione civica, dove l’appartenenza a un partito o a una corrente passa in secondo piano rispetto alla capacità di garantire servizi ai cittadini, e questo avrà un peso nelle fasi conclusive del percorso elettorale”.



Anche per questo, Carluzzo sottolinea la totale apertura al dialogo di Evoluzione Cuneo, fermo restando la convergenza su alcuni valori ben specifici: “Stiamo interagendo con tante realtà con cui prima magari nemmeno ci si parlava, ideando collaborazioni che fanno ben sperare e ottimi feedback anche dalla cittadinanza”.



Il cambio di passo auspicato da Evoluzione Cuneo potrebbe, infine, passare anche per la figura del candidato sindaco. Lo stesso Carluzzo è stato indicato a più riprese come possibile nome spendibile in questo senso – un nome giovane e fresco che potrebbe accogliere l’interesse di alcune realtà, sia di maggioranza che di minoranza - , ma un nome ufficiale ancora non c’è.



“Pensiamo non sia tanto importante dover appoggiare un candidato rispetto a un altro, quanto i progetti che verranno proposti – conclude Carluzzo - . Il sindaco è il collante di un’amministrazione ma è anche il suo rappresentante davanti ai cittadini, deve fare in modo che le promesse vengano realizzare; per questo bisogna basarsi sui programmi prima di prendere qualunque decisione, raccontare alla città la visione che si ha della stessa in un arco temporale medio-lungo, da qui ai prossimi 20 anni”.