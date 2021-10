A Dogliani la “Luna Nuova” sostiene l’Istituto Alberghiero di Mondovì

Si chiama “La fiera della Luna Nuova”, ed è l’evento che si terrà a Dogliani sabato 10 luglio, presso la torre dello Schellino, a partire dalle ore 16.

Organizzato dal Capitolo BNI del Belvedere, intende sostenere l’iniziativa dell’Istituto Alberghiero di Mondovì per l’inclusione di persone disabili nei catering.

“L’obiettivo - spiega Angela Figone, presidente a capo del comitato di gestione del Capito Belvedere - è di raccogliere fondi per questo importante progetto della scuola alberghiera, ed è per questo che invitiamo tutti a fare una passeggiata a Dogliani, dove ci saranno mercati enogastronomici e degustazioni, con prodotti del tipici del territorio. Inoltre si terranno brevi ma interessanti conferenze per illustrare i progetti del Capitolo Bel edere”.

Il tutto con l’accompagnamento musicale del Dj Shooter e dalle 19 concerti live con il Trio Jazz malazur e Doctor Blues.

Per informazioni contattare il numero 338 571 4382.