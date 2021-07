La sezione AIDO di Cuneo si rifà... il trucco

"AIDO e le sette sorelle", progetto giudicato meritevole di supporto dalla Fondazione CRC per la valenza ed i benefici al sociale ha vissuto in questi giorni momenti particolari per un'attività volta a dare professionalità ai numerosi gruppi comunali diffusi sul territorio cuneese.



"Abbiamo voluto creare delle macroaree di lavoro che potessero essere dotate di evolute attrezzature informatiche spinti dal concetto di digitalizzazione che nel periodo di emergenza sanitaria ne ha reso evidente l'importanza per poter proseguire l'attività in modo professionale, competente, ma soprattutto al passo con i tempi. Simpaticamente mi piace affermare con un sorriso che abbiamo "rifatto il trucco" ad una "Signora" che quest'anno compie i suoi primi 45 anni di vita" - dice il Presidente Gianfranco Vergnano già Segretario AIDO Nazionale a cui fà eco il Vice Presidente Vicario Enrico Giraudo che aggiunge - "In seno al Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale di Cuneo abbiamo raccolto l'esigenza segnalata dai dirigenti associativi locali di poter godere di tecnologie innovative utili a svolgere con maggior imprinting l'azione di cultura e d'informazione per portare ad un'adesione consapevole al "dono".



"La "Granda" è un fiore all'occhiello della nostra realtà regionale" - sottolinea il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione che aggiunge - "L'iniziativa di "informatizzare" la rete cuneese è segno evidente di capacità, determinazione e volontà di crescita ed ancora una volta non posso che sottolineare l'apprezzamento per la concretezza di un'idea progettuale che rende merito ad uno staff dirigente associativo cuneese che ritengo competente ed attento ad un miglioramento continuo per permettere un'azione associativa costante e continua d'indubbia incisività".