Bra al lavoro per costruire la rosa 21\22. L'ultima conferma in ordine cronologico è quella di Francesco Bongiovanni, esterno offensivo classe 2001.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A C BRA

Arriva un'altra conferma in casa Bra: Francesco Bongiovanni continua a vestire i colori giallorossi! L'esterno offensivo classe 2001, cuneese, sarà a disposizione di mister Roberto Floris per la stagione 2021/2022 in Serie D.