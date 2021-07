Volley A2/F: Il dolce saluto di Martina Bordignon: "Grazie Mondovì...ci vediamo presto!"

La schiacciatrice Martina Bordignon, dopo due anni trascorsi con la maglia della Lpm Bam Mondovì, ha voluto congedarsi dall'esperienza monregalese con un toccante messaggio pubblicato sulla propria pagina social. Un dolce saluto il suo, "farcito" di ringraziamenti per tutti, per la città, la società, lo staff e ovviamente per i tifosi. Due anni complicati a causa del Covid, ma che Martina giudica comunque meravigliosi. Ecco il suo post:

Non mi piace scrivere messaggi strappalacrime, ma credo che un ringraziamento sia doveroso nei confronti delle persone e di una città che mi ha accolta e coccolata in questi due anni estremamente complicati. Voglio ringraziare in primis la società @lpmpallavolo che in due anni non mi ha mai fatto mancare nulla, la vostra serietà e dedizione è il segreto dei traguardi che si sono raggiunti in questi ultimi anni. Voglio ringraziare tutto lo staff, persone meravigliose che mi hanno fatto crescere non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano (siete speciali). Ed infine voglio ringraziare gli @ultraspuma , nonostante il COVID-19 vi abbia impedito di entrare al palazzetto siete sempre stati presenti sia di persona che con il cuore. Siete stati il nostro ottavo uomo.