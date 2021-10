Bra, domenica 11 luglio si prega per i migranti in tutte le parrocchie

Nella solennità di San Benedetto, patrono d’Europa, in calendario 11 luglio, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana invita le comunità ecclesiali a pregare per i migranti, in particolare per coloro che perdono la vita nella traversata nel Mediterraneo. “Sarà un modo per fare memoria e per esortare ogni cristiano ad essere, sull’esempio del Santo patrono d’Europa, messaggero di pace e maestro di civiltà”.

Le parole di papa Francesco, pronunciate il 13 giugno scorso durante la preghiera dell’Angelus, scuotono le coscienze e chiedono di guardare con lucidità alle tragedie che continuano a verificarsi nel Mare Nostrum. “Il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande dell’Europa”. Aggiungendo nella successiva (20 giugno): “Apriamo il nostro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; impariamo dalla loro coraggiosa resilienza!”.

Secondo l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (OIM), nei primi cinque mesi dell’anno sono morte nel Mediterraneo centrale 632 persone (+200% rispetto allo scorso anno), di cui 173 accertate e 459 disperse. Sono più di quattro al giorno, a cui vanno aggiunte le vittime di altre rotte del mare, tra cui quella delle Canarie che ha avuto una tremenda escalation nell’ultimo anno, e i tanti morti lungo il deserto del Sahara, in Libia o nei Balcani.

La proposta della CEI, recepita anche dall’Arcidiocesi di Torino sul proprio sito ufficiale, è di leggere in tutte le parrocchie la seguente preghiera dei fedeli: “Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Preghiamo”.