Concluso il restyling del Sacrario Partigiano di Certosa di Pesio

L'Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo ha realizzato, con il contributo della FIVL (Federazione Italiana Volontari della Libertà di cui don ALDO BENEVELLI era VicePresidente nazionale), alcuni interventi di manutenzione al Sacrario Partigiano di Certosa di Pesio, con la collaborazione dell'Ente gestore aree protette Parco Alpi Marittime.



Nel mese di giugno scorso sono stati eseguiti i lavori di ripulitura delle sepolture dei Partigiani caduti in Valle Pesio, compresa quella di IGNAZIO VIAN, Medaglia d'Oro alla Resistenza, cui l'Associazione é intitolata.



Volontari dell'Associazione hanno quindi provveduto alla rifinitura dei nomi dei Partigiani sulle lapidi e alla verniciatura del cancello d'ingresso alla Cappella e dei basamenti dei lampioni.



Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno anche con la verniciatura protettiva del corrimano in legno già fatto realizzare dall'Associazione Partigiana Ignazio Vian.



A completamento degli interventi soci e simpatizzanti della "Ignazio Vian" si ritroveranno sabato 31 luglio in occasione della S. Messa che sarà celebrata al sacrario partigiano alle ore 16.