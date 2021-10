Carlin Petrini al Festival biblico di Alba

Oggi, 7 luglio, il Festival biblico di Alba prevedeva l’intervento di Carlin Petrini alle ore 18 al cinema Ordet. Per motivi tecnici è stato necessario cambiare la sede e quindi la conferenza si terrà sempre alle ore 18 nella Sala Fenoglio al Cortile della Maddalena.



Il titolo “Siamo tutti sulla stessa barca” è tratto dal n. 30 dell’enciclica di Papa Francesco. Col Papa, Petrini ha avuto dal 2013 ad oggi vari dialoghi, passando anche per quella che lo stesso fondatore di Slow Food definisce la “straordinaria” esperienza della partecipazione al Sinodo dei vescovi per la regione Pan-Amazzonica, svoltosi in Vaticano nell’ottobre 2019. Ne ha parlato nel libro Terra Futura, che il Centro culturale San Paolo ha presentato il 7 ottobre 2020.



Scrive il Papa: “Nel mondo attuale i sentimenti di appartenenza a una medesima umanità si indeboliscono, mentre il sogno di costruire insieme la giustizia e la pace sembra un’utopia di altri tempi. Vediamo come domina un’indifferenza di comodo, fredda e globalizzata, figlia di una profonda disillusione che si cela dietro l’inganno di una illusione: credere che possiamo essere onnipotenti e dimenticare che siamo tutti sulla stessa barca. Questo disinganno, che lascia indietro i grandi valori fraterni, conduce «a una sorta di cinismo. Questa è la tentazione che noi abbiamo davanti, se andiamo per questa strada della disillusione o della delusione. […] L’isolamento e la chiusura in se stessi o nei propri interessi non sono mai la via per ridare speranza e operare un rinnovamento, ma è la vicinanza, è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura dello scontro, no; cultura dell’incontro, sì”.



L'ingresso agli incontri è libero, ma è richiesta la prenotazione:



centroculturale.alba@stpauls.it - giuliano.censi@stpauls.it – centroculturale.alba@stpauls.it , oppure al numero di telefono 0173-36.32.64/5.