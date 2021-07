A Niella Tanaro il taglio del grano "come una volta" in attesa degli eventi estivi (FOTO)

Ricordano "gli spigolatori" protagonisti dei quadri di Jean-François Millet, invece, sono volenterosi niellesi che hanno deciso di eseguire il taglio del grano "come si faceva una volta", in vista dei prossimi eventi dedicati alla filiera del pane.

"Ieri è stata una mattinata bellissima, si respirava l'aria di un tempo" - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "Siamo stati al Poggio per tagliare il grano che servirà per la mietitura del 14 agosto che si svolgerà in costume antico. Vedere l'entusiasmo delle persone volontarie nel cimentarsi a fare le "capale" è stato un momento emozionante e suggestivo e per questo ci tengo a ringraziare tutti quanti, in particolare l'instancabile Enzo, il vice Sindaco, il proprietario del grano, la famiglia Camilla e tutti i volontari".

Intanto fervono i preparativi per gli eventi dell'estate niellese, sono diverse le attività in calendario per il mese di agosto: sabato 14 si procederà con la mietitura con macchinari e costumi d'epoca nei campi del Poggio; domenica 15 il forno comunale del Borgo sarà aperto per chi vorrà dare il pane con i panettieri del film "Au nom du pain" di Géraldine Giraud, che raggiungeranno Niella Tanaro;

Lunedì 16 appuntamento con la tradizionale Festa di San Rocco: S. Messa e benedizione del pane, seguita da un concerto del fisarmonicista niellese Enrico Mondino accompagnato un duo da un sassofonista. In serata proiezione del film "In nome del pane" che verrà proiettato anche il 5 settembre il occasione della prima edizione della fiera "Dal grano al pane".

Da inizio agosto eventi al forno comunitario del borgo ed esposizione delle foto d'epoca di Niella, presto tutti i dettagli sulle date e gli orari.