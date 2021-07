Arci Caccia Cuneo si riunisce in congresso

Si concluderanno entro fine luglio i Congressi Provinciali di Arci Caccia che vanno a precedere quello Nazionale che si terrà a Chianciano Toscana il 10 e 11 Settembre 2021.



Quest’anno, causa COVID 19 i Congressi Provinciali si sono tenuti in forma drasticamente ristretta nei numeri. Infatti a differenza di quelli svolti negli anni precedenti, questa volta sono stati solamente invitati Presidenti e/o Referenti per ogni Sezione Comunale dell’associazione.



Per quanto riguarda Cuneo il Congresso si è tenuto nel pomeriggio di sabato 26 giugno a Serralunga d’Alba, tra i presenti, oltre ai Presidenti e referenti di Circolo , sono intervenuti il Presidente Provinciale Arci Caccia di Cuneo Gianfranco Capoccia, il Presidente Onorario Piero Mollo e il già Presidente Provinciale Ezio Cardinale.



A dare il via ai lavori è stato proprio il Presidente Gianfranco Capoccia che prima di dare lettura alla sua accurata relazione Congressuale ha portato ai presenti, i saluti del Presidente Regionale Remo Calcagno, assente in quanto impegnato in altra sede nella stessa giornata.



Nella sua relazione, il Presidente Capoccia si è soffermato in particolare sula necessità di collaborazione tra Ambiti Territoriali di Caccia, Agricoltori, Ambientalisti e Enti Istituzionali.



Non poteva mancare una approfondita nota sulla questione ungulati, in particolare la specie cinghiale che in questo ultimo anno è stato ed è oggetto di discussione a causa dei danni arrecati alle colture, in particolare mais e noccioleti. Nell’intervento si è voluto ribadire l’importanza e la necessità di utilizzare come mezzi di informazione, per il cartaceo i settimanali locali e social per la parte telematica affinché le notizie vengano date e apprese in tempi brevi o addirittura in tempo reale per poter operare al meglio.



In chiusura dell’intervento, il Presidente Provinciale Gianfranco Capoccia, ha elogiato il lavoro svolto in questi anni dai vari Presidenti e Referenti delle Sezioni Comunali dislocate sul territorio Cuneese, mettendo a conoscenza i presenti che proprio nelle ultime settimane, sono entrati a far parte di Arci Caccia circa 25 nuovi soci. Illustrate infine alcune tematiche che sono state esposte in una recente riunione tenutasi in Regione Piemonte nella prima settimana di Giugno, alla quale erano presenti anche altre associazioni Venatorie, presenziata dall’Assessore Regionale Marco Protopapa, il capo dipartimento Paolo Balocco, il Dottor Cumino, e altri esponenti Regionali.

A conclusione dei lavori, il Presidente Provinciale ha ribadito la piena disponibilità a collaborare con le altre associazioni, non solo venatorie, ATC e Enti Vari.