Bra, nuovo hub vaccinale con le associazioni di categoria

Apre a Bra, con un open day rivolto a tutti i cittadini maggiorenni, il nuovo Hub Vaccini – Movicentro allestito grazie alla partnership tra Ascom-Confcommercio zona di Bra, Casa di Cura Città di Bra, Coldiretti Cuneo e Confartigianato Imprese. Con il supporto di Regione Piemonte – Il Piemonte ti Vaccina, di Asl Cn2 e del Comune di Bra, la struttura di piazza Caduti di Nassirya (presso la stazione ferroviaria) sarà inaugurata il 12 luglio 2021 con una giornata di vaccinazioni aperte a tutti per cui da oggi è possibile registrarsi in preadesione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, nella sezione eventi. Per la somministrazione dei vaccini, l’hub si avvale dei sanitari di due importanti strutture del territorio, Medical Center e Med.Art.Servizi nei locali messi a disposizione dal Comune, insieme ad un gruppo di volontari per la gestione degli accessi.

Il nuovo hub vaccinale, in una zona strategica della città anche dal punto di vista dei trasporti pubblici, nasce da una proficua sinergia tra associazioni di categoria, enti privati e pubblici per promuovere e potenziare il sistema di vaccinazioni nel Braidese. Il 12 luglio il vaccino Pfizer sarà somministrato tra le 14 e le 23 (attraverso due linee di vaccinazione) ai cittadini che avranno registrato la preadesione sul sito web www.ilpiemontetivaccina.it. Possono partecipare tutti i cittadini con domicilio sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), senza fragilità, che non hanno un appuntamento prima del 22 luglio, a cui non è stata somministrata alcuna dose.

Nella stessa giornata, alle 19, il nuovo Hub vaccinale sarà ufficialmente inaugurato in presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, delle autorità locali e dei referenti delle associazioni e degli enti che partecipano all’iniziativa.



Per maggiori info: vaccinazioni@medicalcenter.cn.it; tel. 0172 1915244