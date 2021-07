Cuneo, le associazioni civiche e di volontariato incontrano l'amministrazione: "Si modifichi il nuovo regolamento per l'occupazione del suolo pubblico"

Si è svolto ieri (7 luglio) l'incontro tra alcuni rappresentanti delle associazioni cuneesi di volontariato e impegno civile, il vicesindaco Patrizia Manassero e il presidente del consiglio comunale Alessandro Spedale incentrato sul il nuovo regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per iniziative culturali, di raccolta firme o campagne di sensibilizzazione civica.

Un nuovo regolamento che ha suscitato - sia nell'ultimo consiglio comunale, sia nelle settimane immediatamente successive - diverse polemiche, le cui motivazioni sono state illustrate proprio dai rappresentanti delle associazioni: il regolamento è fortemente restrittivo rispetto alle condizioni di concessione degli spazi pubblici, e la necessità di chiedere autorizzazione per ogni iniziativa con 15 giorni di anticipo, la maggiore complessità nelle procedure di richiesta delle autorizzazioni, il pagamento di una tassa di 32 euro per ciascuna iniziativa, l'impossibilità di utilizzare megafoni o altri sistemi di amplificazione e il fatt che ogni associazione possa realizzare un numero limitato di iniziative in un determinato periodo sono stati i punti più critici espressi durante l'incontro.

Le associazioni hanno quindi presentato ufficialmente la richiesta di rivedere il nuovo regolamento, in un certo senso accolta da Manassero e Spedale, che si sono impegnati a covocare un'apposita commissione per discutere gli aspetti più controversi della nuova normativa.

Intanto prosegue lo sciopero della fame di Filippo Blengino, presidente provinciale di Radicali Cuneo, realizzato proprio contro la modifica al regolamento: oggi (8 luglio) anche Blengino incontrerà Manassero, alla quale chiederà un ulteriore impegno concreto rispetto alle modifiche.