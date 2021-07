"Dovunque sorgerà l'ospedale unico, il Santa Croce di oggi versa in una situazione gravissima"

"Il sindaco Borgna e i sindacati insieme per l’eccellenza della Sanità del Santa Croce. Io dico meglio tardi che mai: sono anni che prosegue, nel silenzio dell'amministrazione comunale, il deterioramento dell'ospedale cittadino".



Prende le mosse dalla notizia riportata da un quotidiano locale la nuova stoccata che Giancarlo Boselli - candidato a sindaco di Cuneo nelle prossime elezioni amministrative - riserva all'amministrazione cuneese. Al centro, questa volta, la sanità territoriale e lo "stato dell'arte" del Santa Croce.



"Il territorio dove sorge il Santa Croce viene trattato come godesse di extraterritorialità, come non fosse di competenza del Comune - ha scritto sulla propria pagina Facebook - . Un silenzio pesante: al di là di dove andrà collocato l'ospedale unico in futuro il Santa Croce di oggi versa in una situazione gravissima".



"A inizio settimana ho espresso queste preoccupazioni in un colloquio telefonico con il nuovo direttore dell’ospedale, la Dottoressa Azzan - conclude Boselli - . Sono stupito che il Sindaco non l’abbia ancora incontrata. Ma ormai si occupa d’altro".