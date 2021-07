Il comune di Cuneo incontra Blengino (Radicali). Sospeso (con croissant) lo sciopero della fame

Aveva cominciato lo sciopero della fame a seguito della richiesta di un incontro con l'amministrazione di Cuneo.

Il digiuno politico, di pannelliana memoria, a opera di Filippo Blengino, segretario locale dei Radicali, era cominciato a mezzanotte di lunedì 5 luglio. A seguito di una protesta, davanti al municipio del capoluogo relativo al regolamento di occupazione del suolo pubblico avvenuto sabato 3 luglio.

“Il nuovo regolamento - aveva spiegato Blengino nei giorni scorsi - è una questione urgente. Chiedo al sindaco di ricevermi immediatamente e di modificare questa assurda delibera che boicotta il nostro diritto di fare banchetti per strada tra la gente, che sono il sale della democrazia. Imporre un anticipo di 15 giorni per le richieste che riguardano banchetti politici, chiedere il pagamento di due marche da bollo, vietare l’utilizzo dei megafoni, sono gravissime forme di censura. La politica si fa anche e soprattutto per strada. Continuerò questo sciopero della fame sino a quando il sindaco non mi riceverà.”



Oggi (giovedì 8 luglio) la vice-sindaca Patrizia Manassero e il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Spedale, con la presenza del dirigente del settore attività produttive, hanno ricevuto il Segretario dell'Associazione Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei Filippo Blengino, accompagnato da una piccola delegazione radicale, in merito alla messa in discussione del nuovo regolamento sull'occupazione di suolo pubblico.

"L'incontro - si legge nella nota dei Radicali cuneesi - si è svolto in uno spirito di ascolto reciproco, conclusosi con la volontà di riesaminare alcuni punti, nella fattispecie quelli che riguardano attività politiche e/o associative (senza scopro di lucro)."

Alla luce dell'incontro e dopo quasi quattro giorni consecutivi Blengino,ha dichiarato l'intenzione di sospendere lo sciopero della fame. Con un bel croissant... Et voilà!