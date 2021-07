L'8 luglio di quattro anni fa la morte del giovane alpinista cuneese Luca Borgoni

Quattro anni fa morica Luca Borgoni. Aveva 22 anni. Precipitò dal Cervino. Era l'8 luglio del 2017.

Ma per sua mamma,Cristina Giordana, prof di matematica alle scuole medie di San Rocco Castagnaretta, quel figlio tanto amato non è mai morto. E lei non ha mai smesso di sentirlo vivo. Cristina, il suo sorriso e la sua forza nell'affrontare la peggiore delle disgrazie che possano capitare ad una madre, hanno fatto il giro dell'Italia.

Lei ha discusso la tesi al posto del figlio, ha ingaggiato una battaglia con Facebook per non farne chiudere il profilo, ha fatto parlare Luca nel libro Portami lassù, gli ha fatto dedicare un sentiero e ha creato un contest fotografico.

#portamilassù2021. Questo il nome del contest, giunto alla terza edizione. Il contest scade proprio oggi.

Due le sezioni: quella delle immagini e quella dei video

I premi in palio sono :

SEZIONE FOTOGRAFIA

1° PREMIO : pernottamento e prima colazione per due persone presso l'hotel GORRET di Breuil Cervinia più n.1 stampa dello scatto fine art a getto d'inchiostro nel formato 30x30 cm su carta silk F Paper "Ernst" - 310 g/mq - cotone 100% - ISO9706 offerta da Imprimere Stampa Fine Art .

2° PREMIO : buono offerto da SALEWA STORE di Cuneo più n. 1 stampa dello scatto fine art a getto d'inchiostro nel formato 20x20 cm su carta silk F Paper "Ernst" - 310 g/mq - cotone 100% - ISO9706 offerta da Imprimere Stampa Fine Art.

3° PREMIO : buono offerto da SALEWA STORE di Cuneo più n.1 stampa dello scatto fine art a getto d'inchiostro nel formato 20x20 cm su carta silk F Paper "Ernst" - 310 g/mq - cotone 100% - ISO9706 offerta da Imprimere Stampa Fine Art .

4° e 5° PREMIO : premi offerti dalla pasticceria ARIONE di Cuneo.

SEZIONE VIDEO

1° PREMIO : premio offerto dall’ATL del Cuneese più n.1 stampa fine art dello scatto tratto dal video a getto d'inchiostro nel formato 30x30 cm su carta baritata F Paper "Ansel" - 310 g/mq - ISO9706 offerta da Imprimere Stampa Fine Art.

PREMI SPECIALI A SORPRESA:

due copie di PORTAMI LASSU’ ED.MONDADORI gentilmente offerte dalla libreria Stella Maris di Cuneo, una parure penna e stilografica in metallo completa di astuccio regalo omaggiata dalla Cartoleria Calcagno di Cuneo ed n.1 stampa fine art a getto d'inchiostro nel formato 20x20 cm su baritata F Paper "Ansel" - 310 g/mq - ISO9706 offerta da Imprimere Stampa Fine Art.

Media partner dell’evento sarà il gruppo More News che offrirà il premio speciale “Social”