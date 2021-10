Da Verduno un aiuto concreto alle famiglie dei pazienti oncologici

Dopo una preparazione durata circa tre anni, prende forma anche nel territorio albese e braidese l’iniziativa promossa dalla Rete Oncologica regionale, ora messa in campo dall’Asl Cn2 grazie a una convenzione stretta con il Comitato di Alba della Croce Rossa Italiana.



Col "Progetto Protezione Famiglie Fragili" (Ppff) si punta a dare una veste maggiormente organizzata a un aspetto già ben presente ai medici e sanitari che quotidianamente danno risposte di salute alle 900-1.000 persone che annualmente vengono prese in carico dalla Soc di Oncologia dell’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



Il presupposto è quello per il quale "quella oncologica è una patologia che investe non solo il malato, ma tutta la famiglia", come questa mattina, durante la presentazione della nuova attività avvenuta in ospedale, hanno ben spiegato le dottoresse Cinzia Ortega e Maria Grazia Ciofani, rispettivamente direttore della Soc di Oncologia e dirigente medico della Soc di Psicologia, quest’ultima come membro delle équipe interdisciplinare che sin dall’accoglienza in reparto si interfaccia coi pazienti oncologici.



"Oltre all’aspetto meramente medico – hanno precisato, insieme al primario di Psicologia, il dottor Maurizio Saglietti –, la graduale conoscenza dei pazienti ci porta a cercare di capire se nel loro contesto familiare possano essere presenti eventuali fragilità, come a livello generale si può riscontrare in un 10% dei casi. Parliamo di problematiche che possono essere di tipo economico o lavorativo, oppure investire precisi bisogni degli altri componenti del nucleo, in special modo dei minori, che molto spesso subiscono con disagio la condizione di difficoltà del genitore, magari impossibilito a farsi carico di incombenze anche minime, come quelle del trasporto dei figli. Oppure questioni che investono gli ambiti della mediazione culturale e dell’assistenza legale".



Una sfera di ambiti che ora diventeranno l’oggetto della specifica attività di cui i volontari della Croce Rossa albese si faranno carico come capofila della rete di associazioni coinvolte nel progetto.

A definire i contorni dell’impegno messo in campo dalla Cri albese sono stati il presidente Luigi Aloi e Alessandro Mastroianni, volontario già attivo in diverse attività riguardanti il sociale.

"Il nostro compito sarà quello di dare un aiuto a queste famiglie facendo quello che siamo bravi a fare", hanno spiegato, guardando a fronti quali quello della logistica dei trasporti, della mediazione culturale e della capacità di fare rete con le altre realtà del volontariato e del sociale".



Un compito e un impegno al quale, come sempre, i volontari Cri arrivano in virtù di una specifica attività di formazione, attenti anche ai non secondari aspetti della comunicazione e della raccolta fondi.

"Il primo – hanno infatti aggiunto – riveste un aspetto importante, perché spesso chi ha un problema di questo tipo tende a chiudersi, a non volerlo manifestare. Il secondo perché, se si esclude un contributo iniziale di 10mila euro dalla Rete Oncologica piemontese, una delle prerogative di questa iniziativa sarà anche quella di doversi pagare da sola per tutto quanto non riguarda l’attività gratuita fornita dai nostri volontari".

Per questo il Comitato albese sta preparando una serie di iniziative di sensibilizzazione, a partire da uno specifico momento previsto in occasione della giornata regionale Ppff Piemonte Valle d’Aosta, in programma per il prossimo 26 settembre.