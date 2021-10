Spettacolare tornado tra Cavallermaggiore e Marene (FOTO e VIDEO)

Straordinario fenomeno meteorologico, poco fa, nella zona saviglianese, nel "triangolo" compreso tra Cavallermaggiore, Caramagna Piemonte e Marene.

Sul web stanno diventando virali le immagini che ritraggono un tornado proprio nella zona di Cavallermaggiore. Dalle prime immagini giunte alla nostra redazione pareva trattarsi "soltanto" di un funnel cloud, ovvero il primo cono che si forma in cielo, senza toccare terra.

Un tornado, infatti, per essere definito tale, deve toccare terra.

Circostanza che poi si è verificata poco dopo. Stando a quanto confermatoci, il tornado generatosi nel saviglianese potrebbe essere classificato come un "F1", con raffiche di vento fino a 180 chilometri orari, il primo grado della "scala Fujita" che arriva fino a "F5".

L'evento atmosferico ha preso forma sopra frazione di Madonna del Pilone e Foresto durante le perturbazioni che stanno colpendo tutta la provincia di Cuneo nelle ultime ore.

Il fenomeno, che è durato qualche minuto, è stato osservato da alcuni cittadini che hanno scattato foto e fatto alcuni video, per fortuna non ha causato danni.

Anche nel resto della provincia si registrano comunque intensi fenomeni piovosi, come dimostra il video che pubblichiamo, girato a Beinette, che riprende precipitazioni che sembrerebbero quasi di tipo monsonico, con pioggia mista a raffiche di vento. Proprio a Beinette è in corso un intervento dei Vigili del Fuoco per albero pericolante su cavi elettrici in via Chiusa di Pesio.

Altri interventi in seguito al maltempo per alberi pericolanti in località Pertinace a Barbaresco e a Sommariva del Bosco.