Scalenghe e Saluzzo danno addio al geometra Franco Pane

Scalenghe e Saluzzo danno addio al geometra Francesco “Franco” Pane, morto all’improvviso martedì 6 luglio. Avrebbe compiuto 61 anni il 31 luglio prossimo.

Era conosciutissimo nelle due cittadine. Lavorava nello studio tecnico con un socio a Scalenghe, dove era nato e risiedeva, dividendosi con l’abitazione di Saluzzo.

La sua morte improvvisa desta grande impressione nel gruppo di amici che frequentava con la moglie Lidia Caire. Il decesso è avvenuto martedì sera, dopo la partita Italia-Spagna, che aveva visto con alcuni di loro. Al ritorno a casa il malore, la chiamata al 118, la corsa verso l’ospedale di Savigliano. Ma purtroppo non ce l'ha fatta.

"Lascia un grande vuoto in noi – ricordano gli amici - condividevamo la passione per la moto, le gite, lo stare insieme in gruppo, dove lui e la moglie, sempre molto disponibili e solari, erano un riferimento. Franco animava anche le nostre feste cantando e suonando la chitarra. E’ un pezzo di vita che se va”.

Aveva partecipato attivamente alla vita amministrativa di Scalenghe, prima consigliere, poi assessore e vicesindaco per due legislature. Il Comune ne ricorda con stima l’impegno.

Era stato anche presidente della Pro loco cittadina e attualmente era presidente dello Juventus Club Scalenghe, che aveva fondato con l’allora vicepresidente Sergio Di Lorenzo, titolare della pizzeria bar Nazionale dove il club aveva sede. "Mi mancheranno le nostre conversazioni, gli scambi di opinione su tanti argomenti e il suo tifo per la Juve, di cui era grande appassionato.

"Rimarremo legati a lui da sentimenti di sincera stima e gratitudine", lo ricorda il club Juventus di Scalenghe.

Franco Pane lascia la moglie Lidia Caire, saluzzese e il figlio Davide, geometra.

Il rosario questa sera giovedì 8 luglio alle 20,30 nella chiesa della frazione di Pieve a Scalenghe. Il funerale domani alle 15,30 nella stessa chiesa.