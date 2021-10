Come funziona il trading con i CFD

Grazie a internet le proposte per investimenti e affari di ogni genere sono facilmente accessibili a chiunque. Per non rischiare di investire in un ambito che non interessa è importante informarsi sull’effettiva tipologia di speculazioni che ci vengono proposte. Un esempio di strumento finanziario molto diffuso ma poco conosciuto è costituito dai CFD, uno strumento derivato che viene messo a disposizione dei clienti che si rivolgono ai siti di trading online.

Dove trovare i CFD

In effetti la stragrande maggioranza delle piattaforme di trading online propone quasi esclusivamente affari con i CFD. Per capire se un sito su cui si è deciso di attivare un account propone CFD o altro tipo di speculazioni è possibile rivolgersi alle recensioni, disponibili su numerosi siti in rete. Ad esempio le recensioni OBRinvest chiariscono sin da subito che si tratta di un broker CFD, che quindi propone questo tipo di prodotto finanziario derivato. Chiaramente poi i CFD disponibili saranno molteplici, la cui tipologia dipende comunque dal sito di brokeraggio cui ci si rivolge. Alcune piattaforme tendono a proporre CFD che si riferiscono a un singolo mercato, ad esempio il Forex o la borsa; altri invece spaziano su più mercati e negli ultimi tempi sempre più broker cominciano a proporre anche CFD che si basano sul mercato delle criptovalute.

Cosa sono i CFD

CFD è un acronimo, che sta per Contracts For Difference, contratti per differenza. In sostanza chi investe in CFD stipula un contratto per il quale il broker, o la banca, si impegna a pagare al cliente la differenza tra la quotazione del bene all’apertura del contratto stesso e la quotazione al termine del contratto. La durata di un CFD dipende dall’offerta cui si aderisce, può essere di pochi minuti, di ore, giorni o anche di settimane. In linea generale questo tipo di affari è molto veloce, quindi è improbabile trovare dei CFD della durata di mesi o anni, anche se non impossibile dal punto di vista tecnico. Chi fa trading con i CFD può ottenere dei vantaggi sia quando il valore del prodotto sottostante sale, sia quando scende. I contratti infatti possono essere stipulati al rialzo, sono detti long, o al ribasso, detti short. In sostanza invece di speculare sulla compravendita di un qualsiasi bene si fanno affari cercando di valutare gli avvenimenti che porteranno ad aumentare o a diminuire la quotazione di un bene sottostante. Come abbiamo già accennato i siti di trading permettono di stipulare dei CFD su diversi mercati, compreso quello delle criptovalute.

Ulteriori caratteristiche dei CFD

Chi investe in CFD sa bene che questo tipo di strumento finanziario propone anche alcune specifiche caratteristiche. Ad esempio la leva finanziaria, concessa dal singolo broker. Si tratta della possibilità di aprire un contratto per una cifra molto elevata, investendo però solo una percentuale di tale somma. Chiaramente nel caso in cui l’affare andasse a buon fine si avrebbe la possibilità di ottenere una remunerazione molto più elevata rispetto a quella ottenibile con la somma investita. Se invece l’affare non va a buon fine il rischio è quello di perdere buona parte del proprio capitale. È comunque possibile, su diverse piattaforme di trading, impostare un limite massimo delle perdite, che consente di contenere il rischio globale degli investimenti. Un altro elemento da considerare sta nel fatto che il cliente può decidere la durata di un CFD, con la possibilità di tenere aperto un contratto per lunghi periodi di tempo. Per poter cominciare a fare investimenti con i CFD è necessario rivolgersi a un sito che offre questo tipo di investimenti.