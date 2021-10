All'anfiteatro di Monserrato arriva il cinema all'aperto

Nell’anfiteatro comunale di Borgo San Dalmazzo, sulla collina di Monserrato immerso nel verde a pochi passi del Santuario di Monserrato, recentemente restaurato, venerdì 9 luglio alle 21, verrà proiettata la pellicola “Bohemian Rhapsody”, film del 2018 diretto da Brian Singer che ripercorre i primi quindici anni del gruppo rock dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Il film ha ricevuto quattro Oscar: miglior attore, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro.



L’evento, Cinema sotto le stelle, è organizzato in una location insolita ed affascinante e sarà un’iniziativa che soddisferà gli appassionati di cinema.

L’idea è dell’Associazione Santuario di Monserrato e della Consulta Giovani di Borgo.

“Un evento atteso dagli appassionati di cinema – dicono gli organizzatori -, che avranno la possibilità di gustarsi un film davanti al grande schermo in un luogo speciale! L’inizio dell’estate e la possibilità di proporre eventi in presenza ha stimolato la decisione di proporre questo appuntamento, consono alle condizioni estive, considerata anche la situazione meno problematica dal punto di vista sanitario.

Una proposta per tornare tutti insieme al cinema, in un’estate che dovrà segnare la ripartenza e il ritorno alla normalità. Un ritorno che passa anche da questo genere di iniziative".