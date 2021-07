Si è riunita l'assemblea ordinaria annuale dei Soci del Panathlon Club di Cuneo

Presso il Ristorante “La Ferriera - Da Nona” si è tenuta l'Assemblea ordinaria 2021 dei Soci del Panathlon Club di Cuneo: il primo incontro dopo 8 mesi di pandemia.



Ad aprire la giornata il Presidente del Sodalizio Giovanni Mellano, che ha esordito tracciando ai Soci presenti l'intenso, difficile e impegnativo lavoro dell'anno appena trascorso, e l'inizio anch’esso difficoltoso del 2021 che non ha permesso la ripresa consueta degli impegni del Club.



“Tutto il periodo passato - ha spiegato il presidente - ci ha visti impegnati a reinventare ogni giorno l’attività del Club, lavorando quotidianamente anche solo telefonicamente, ma sempre uniti e speranzosi di riuscire a farcela. Ma ci siamo riusciti, ed ancora una volta lo spirito sportivo ci ha aiutati: speriamo veramente che il peggio sia passato”.



Dopo l'elenco delle iniziative, degli incontri e le partecipazioni a manifestazioni, sia pure molto ridotte, il Presidente ha presentato il “Progetto Panathlon Futuro”, idee e impegni per valorizzare come Club la Cultura Sportiva, il vero valore che contraddistingue i Panathleti.



La serata si è conclusa nello splendido giardino della Ferriera, nel ricordo dell'impegno vincente di "Lo Sport al Centro", motto del Governatore dell'Area 3 Piemonte e Valle D'Aosta Maurizio Nasi, speranzosi che il recente passato, e tutto quanto abbiamo dovuto trascorrere, possa essere lasciato alle spalle solo come un brutto e tragico ricordo.