Italia Viva sul Ddl Zan: "Preferiamo un buon compromesso ad un nulla di fatto"

La polemica montata in queste ore contro Italia Viva farebbe sorridere se non fosse che si tratta di una partita che qualcuno, non solo nel PD, gioca sui diritti fondamentali di altri. Stupisce chi strepita sui social pur sapendo che al Senato non ci sono i numeri per far passare il ddl Zan senza modifiche.



Se mancano i voti il ddl verrà definitivamente archiviato, e per anni. Si tratta quindi di decidere se si vuole una bandierina, anche a costo di condannare una generazione di ragazze e ragazzi gay a non avere garanzie, o se si preferisce avere una legge che li tuteli. Perché, da sempre, chi vuole fare una legge trova i numeri, mentre chi vuole affossarla cerca alibi. E del resto i riformisti, di cui noi facciamo parte, agiscono.



Ed è in nome del “fare” e “bene” che orgogliosamente preferiamo un buon compromesso al nulla di fatto. Non a caso si dice che il “meglio” può essere il peggiore nemico del “bene”. Una partita molto simile noi riformisti l’abbiamo già combattuta con le Unioni Civili: grazie a quella legge — che senza Renzi non ci sarebbe, come non c’è stata nel decennio precedente di puro dibattito ed

esercizio di dialettica- da cinque anni migliaia di persone dello stesso sesso possono sposarsi e migliaia di conviventi hanno diritti veri.



Quindi avanti così. Come detto, se ci sono i numeri Italia Viva è pronta a votare, se no li cercherà con un solo scopo: dare tutele a chi non le ha. Le polemiche le lasciamo volentieri ad altri.