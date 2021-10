Ugo Sturlese: "Serve un'alternativa progressista alla maggioranza che ha reso Cuneo una città in affidamento"

Anche Ugo Sturlese – decano della politica della città di Cuneo e rappresentante del gruppo Cuneo per i Beni Comuni in consiglio comunale assieme a Nello Fierro e Laura Toselli – auspica per le prossime elezioni comunali la creazione di un’alternativa progressista, concreta e sostanziale, all’attuale maggioranza.



A confermarlo, lui stesso, contattato telefonicamente per una chiacchierata in questi mesi estivi, che le anime della politica cuneese stanno sfruttando per riflettere sull’appuntamento elettorale del prossimo anno. “Siamo il gruppo di opposizione più forte in consiglio comunale, abbiamo raccolto il 10% alle elezioni del 2017 e, in questi quattro anni, lavorato molto sulle tematiche più importanti della città – sottolinea Sturlese - , ma la situazione del prossimo anno sarà molto diversa: siamo in una fase di cambiamento sostanziale che porta responsabilità di gran lunga maggiori”.



“Abbiamo due obiettivi, rinforzarci e affermare con forza la nostra identità - prosegue - , e per farlo ritengo sia necessario creare una rete di forze alternative critiche rispetto all’attuale gestione, mantenendo un’ottica di apertura e riconoscendo come nessuno, in un contesto come quello attuale, possa dirsi autosufficiente e sperare di incidere davvero sulla vita della città”.



Quello di realizzare un’entità alternativa alla possibile proposta dell’attuale maggioranza – ancora non espressa - , è un proposito che ha visto interessato anche Radicali Cuneo, che in un’intervista di qualche giorno fa ha espresso parole di stima verso Cuneo per i Beni Comuni e, nello specifico, per la figura di Sturlese: “Abbiamo avuto contatti personali, specie nell’ottica della campagna di promozione del referendum per l’eutanasia – ammette Sturlese - . Rispetto alle elezioni loro sono partiti da una posizione quasi autonomistica ma sembrano essersi ricreduti; noi non abbiamo alcuna preclusione nei loro confronti, pur avendo una visione economica differente: ci troviamo d’accordo su diversi temi di fondo, pur avendo una visione economica differente, figlia però di rapporti storici che a livello locale hanno meno impatto”.



“Si sta davvero delineando una forte convergenza di realtà progressiste come Sinistra Italiana e Possibile, ma anche forze ambientaliste non a livello politico e di volontariato sociale. Fondamentale è ragionare sulle idee concrete presenti nei programmi in formazione, perché per noi la collaborazione si basa sulla scelta di dare priorità alle idee piuttosto che ad alleanze teoriche e precostituite” sottolinea ancora Sturlese.



Più difficile – se non proprio impossibile – trovare punti di contatto concreti con alcune delle anime della maggioranza attuale, posto che dopo il silenzio di queste prime settimane non si dimostrino perfettamente allineate.



“Non posso dire cosa succederà ma su alcune scelte fondamentali la maggioranza attuale ha sempre votato in modo compatto, anche con o su sollecitazione dei partiti di centro-destra; scelte legittime ma nei confronti delle quali siamo profondamente contrari – ha detto Sturlese - . Sui temi fondamentali dell’urbanistica, della mobilità sostenibile e dell’occupazione del suolo non vedo grosse differenziazioni tra i vari gruppi e al momento non immagino prospettive diverse. A dividerci, è anche l’approccio alle modalità di governance: il vizio della maggioranza è quello di non consultare mai la cittadinanza sul serio, non accorgendosi spesso di prendere decisioni che limitano la partecipazione della cittadinanza in senso concreto. Su i grandi temi che ho citato è spesso sembrato che a prendere le decisioni non fosse il Comune ma imprese ben definite, professionisti e fondazioni come quella del nuovo ospedale, in una sorta di democrazia delegata che ha reso Cuneo una “città in affidamento””.



Prematuro, comunque, parlare di un candidato sindaco secondo Cuneo per i Beni Comuni. “Vogliamo ragionare di politica cittadina con chi sarà interessato a farlo. Certo vorremmo una persona che possa affermare e incarnare concretamente i nostri valori fondanti ma decidere una candidatura a un anno di distanza, allegandole tre o quattro slogan, mi pare una degenerazione della politica” ha detto Sturlese. Che non chiude alla possibilità di una ventata d’aria fresca anche nel profilo del futuro primo cittadino: “Una donna o un giovane rappresenterebbero un cambiamento interessante - conclude - ; alcuni dei movimenti di Evoluzione di Pietro Carluzzo ci vedono molto vicini ma quel che ci divideva sino ad adesso erano scelte che richiamavano quelle della maggioranza sull’ubicazione del nuovo ospedale unico, il restyling di piazza Europa, il futuro della caserma Montezemolo e il potenziamento della Torino-Cuneo-Nizza. Dovremmo ragionarci un po’”.