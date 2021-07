Bocce, petanque: a Saluzzo saranno assegnati i titoli italiani individuali di categoria B maschile e femminile

Un altro evento a livello nazionale avrà luogo nella Bocciofila Auxilium di Saluzzo: domenica 11 luglio, presso la struttura di via Circonvallazione 4bis, saranno assegnati i titoli italiani individuali per la categoria B maschile e femminile di petanque.

Per gli uomini, 32 i giocatori iscritti: tra i partecipanti due giocatori dell’Auxilium Saluzzo che si sono qualificati, Paolo Ras ed Ivo Giaime.

Per quanto riguarda le donne sono otto le giocatrici iscritte, nessuna della formazione di casa.

Il programma di domenica 11 luglio con il sistema poules per gli uomini sarà il seguente:

inizio della competizione alle ore 8,30;

ore 9,40 secondo incontro di poule;

ore 10,40 incontri di spareggio;

alle ore 11,40 inizieranno gli ottavi di finale;

alle ore 14,00 saluto delle autorità;

ore 14,30 quarti di finale;

ore 15,30 semifinali

16,30 finale, a seguire premiazione.

Il programma delle donne con il sistema poules sarà il seguente:

inizio competizione ore 9,40;

ore 10,40 secondo incontro di poule;

ore 11,40 incontri di spareggio;

ore 14,00 saluto delle autorità;

ore 15,30 semifinali, ore 16,30 finale, a seguire premiazione.

Direzione arbitrale affidata a Luciano Fiandino.

Sempre domenica 11 luglio, a Genova, presso la società Abg Genova si assegneranno i titoli italiani individuali per le categorie C e D; per l’Auxilium Saluzzo (categoria C) saranno presenti Pier Giorgio Pons, Alain Richard mentre per la categoria D saranno presenti Donatello Dedominici, Roberto Garnero.