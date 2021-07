Calcio: Cuneo Olmo nella famiglia delle Scuole Calcio Juventus

La società A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a R.L . comunica che a partire dal 1° luglio 2021 ha avuto inizio una collaborazione con Juventus Football Club grazie alla quale è entrata a far parte delle Scuole Calcio Juventus in Italia. Nasce così un’importante sinergia tra la più scudettata società professionistica d’Italia e il Cuneo Olmo.

“ Siamo entusiasti ed onorati di aver concluso un accordo di collaborazione con la Juventus. Crediamo fortemente nel settore giovanile e nell’importanza che lo sport ricopre nella crescita di bambini e ragazzi. Un partner come la Juventus ci permetterà di continuare a crescere nel mondo del settore giovanile nella realtà cuneese” dichiara il Presidente Mauro Bernardi.

Le Scuole Calcio Juventus rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano.

“Un ringraziamento particolare” continua il Presidente Bernardi “va al direttore generale Valter Vercellone per il grande impegno profuso negli anni nel mondo del calcio. Ringrazio anche il Presidente dell’Olmo Calcio Riccardo Andreis, e i dirigenti tutti, per l’importante lavoro svolto negli anni e riconosciuto dalla società Juventus” chiosa il Presidente Mauro Bernardi.

Prosegue, intanto, la campagna di allenamenti gratuiti dedicati alle categorie della Scuola Calcio, dalle ore 18 circa sui campi di Piccapietra a Madonna dell'Olmo scenderanno in campo le annate 2010-2011-2012 (martedì 13 e giovedì 15 luglio, per informazioni 334/3395861) e le annate 2013 e successive (lunedì 12, mercoledì 14 e venerdì 16 luglio, per informazioni: 320/4246195).