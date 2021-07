Calcio: un'unica realtà calcistica rappresenterà Savigliano, ecco la nuova Saviglianese FBC 1919

Savigliano sarà rappresentata da una sola società calcistica che scenderà in campo, dalla prossima stagione, con gli storici colori rossoblu.

E' stata infatti ufficializzata la fusione dei tre distinti sodalizi sinora esistenti: Saviglianese Fbc, Savigliano Calcio FC-SC e Pro Savigliano Calcio. La nuova realtà sarà denominata Saviglianese FBC 1919.

L'atto formale è stato sottoscritto dai tre presidenti delle "vecchie" società: Vincenzo Brisciano, Giacomo Crosetto e Marco Dabbene.

Crosetto è il nuovo presidente, Dabbene il vice mentre Brisciano sarà presidente onorario, come illustrato nel documento ufficiale firmato dai tre dirigenti.

"La passione per il calcio ha vinto il derby più importante, quello di mettere da parte le proprie posizioni personali, senza alcun intervento dell'amministrazione comunale, per ricomporre il movimento calcistico saviglianese che ambisce alla crescita della storica Saviglianese. Crosetto e Dabbene ringraziano Brisciano per l'impegno e per la passione profusi nel calcio nei 19 anni di presidenza della Saviglianese FBC 1919, il più longevo dei presidenti insieme a Viberti. A tal riguardo la nuova dirigenza attribuisce a titolo onorifico la presidenza onoraria della nuova società a Vincenzo Brisciano. La storia dei Maghi continua."