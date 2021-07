Racconigi Cycling Team: domenica nuovo appuntamento agonistico sulle strade dell'Emilia Romagna

Dopo la fantastica doppia 'top ten' conquistata al “Campionato Italiano Donne Junior” di Darfo Boario Terme (BS), grazie alle ottime prestazioni di Matilde Ceriello (quarta) e di Valentina Basilico (ottava), un nuovo appuntamento sulle strade dell'Emilia Romagna attende il Racconigi Cycling Team.

Domenica 11 luglio la compagine piemontese di patron Silvio Traversa pedalerà con ancor più grinta e motivazione nella seconda edizione del “Gran Premio Sinergas S.P.A. San Felice 1893 Banca Popolare”, gara riservata alla categoria donne junior in programma nel cuore di Massa Finalese, in provincia di Modena.

85,4 i chilometri totali di gara spalmati su due distinti circuiti cittadini: il primo, lungo 9600 metri, sarà affrontato per otto volte, mentre il secondo, lungo 4300 metri, verrà percorso per due volte.

Il ritrovo è collocato in Piazza Caduti della Libertà, 1 a Massa Finalese (MO), alle ore 12:00, mentre la bandierina a scacchi che darà il via alla corsa verrà abbassata alle ore 14:00 in punto. La competizione, almeno sulla carta, si addice alle 'ruote veloci' del gruppo, in quanto non presenta nessuna particolare difficoltà dal punto di vista altimetrico.

Per la trasferta in terra modenese l'esperto tecnico Roberto De Filippo, con la preziosa collaborazione tecnica di Camilla e di Antonio Vassallo, guiderà dall'ammiraglia le under primo anno Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia, le junior secondo anno Valentina Basilico, reduce dal doppio podio conquistato a Parabiago (MI) e Martellago (VE), oltre che dall'ottava piazza al Campionato Italiano, e Matilde Beltrami, e le junior primo anno Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, in ottime condizioni di forma come evidenziato nella prova tricolore, e Camilla Marzanati.

LINE UP “GRAN PREMIO SINERGAS S.P.A. SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE” A MASSA FINALESE (MO):

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo