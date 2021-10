Sessualità, erotismo e disabilità, Dorotea Maria Guida: "Tabù ostico da eliminare. Per questo ne ho scritto un romanzo"

“Il tabù che riguarda la sfera della sessualità e dell’erotismo delle persone con disabilità è il più ostico da eliminare: non è necessario andare a scomodare i testi di medicina o psicologia per comprendere che la sessualità è un “bisogno” di ogni individuo sano o disabile che sia”.



Dorotea Maria Guida, infermiera palermitana trapiantata nel cuneese, sa bene di cosa parla, quando parla di disabilità: molta della sua produzione letteraria – che consta in romanzi e racconti, tra cui l’ultimo lavoro “Valerie” (Edizioni Primalpe) – si incentra sul mondo delle persone con disabilità.



L’abbiamo intervistata nell’occasione dell’uscita di “Valerie”.



“Il romanzo nasce in un momento particolare della mia vita – ci ha raccontato - . Avevo lavorato per alcuni mesi nel reparto Covid della Medicina di Mondovì, un’esperienza mi ha segnato molto: come accenno alla fine del romanzo la vita è breve, non si sa mai cosa ci può accadere e quindi desideravo raccontare degli avvenimenti vissuti, che meritavano di essere narrati. Quindi con “Valerie” racconto una parte di me. Lei, come me, è una ragazza che cresce nella Sicilia tra gli anni ‘80 e ‘90 dello scorso secolo, dove erano poche le prospettive di lavoro e di emancipazione per le donne se non quelle di trovare un buon “partito” da sposare. Inoltre, per pura casualità, la ragazza che descrivo si trova a vivere esperienze di vita con persone con disabilità proprio com’è successo a me, e qui scatta la volontà di abbattere i pregiudizi e le barriere di ogni sorta che, costantemente, le persone con disabilità devono affrontare”.



Un romanzo che parte, quindi, da fatti concreti della vita della stessa autrice, intenzionata a “rimuovere quelle barriere mentali, quegli ostacoli che ancora sono insiti in tanta gente e che fanno considerare le persone con una limitazione fisica, sensoriale o mentale diverse da noi”. Un romanzo che vede nell’aspetto della sessualità delle persone con disabilità il proprio vero centro: “Sono poco note le storie di “mamme coraggio” come Lucia Frisone, che si è battuta per cercare di donare la possibilità di una vita bella e soddisfacente al figlio Fulvio, affetto da tetraparesi spastica e che non poteva neppure parlare o mangiare da solo; in un atto di generosità incredibile lei ha pagato una prostituta per dare del piacere al figlio. E ancora, forse non si sa che in alcuni paesi europei lo stato garantisce tramite SSN le assistenti sessuali alle persone con disabilità, quando queste non si possano relazionare in altro modo con un partner”.



“In alcuni momenti della vita non siamo capaci di provvedere a noi stessi – prosegue l’autrice - . Quando nasciamo, quando invecchiamo o quando la vita ci costringe a un momentaneo stop, ad esempio per una frattura di un arto, siamo tutti disabili, ossia incapaci di svolgere alcune funzioni comuni della vita. Dovremmo quindi cambiare il nostro atteggiamento verso i bisogni degli “altri”, essere più comprensivi, disponibili, anche nelle piccole cose come evitare di parcheggiare nei posti riservati”.



La diversità come fil rouge della quotidianità di ciascun essere umano, quindi, a seconda dei vari contesti possibili. Un concetto a cui Dorotea Maria Guida vorrebbe dare maggior risalto, così come al suo “Valerie”: “Mi piacerebbe fare delle presentazioni a Cuneo o in qualche paese della provincia ma vorrei aspettare l’autunno e l’evoluzione, o l’involuzione, della pandemia. Per il momento non ho altri progetti o sogni nel cassetto, ma mai dire mai!”