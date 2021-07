Alba: viabilità modificata in corso Piave e corso Langhe

Per lavori di fresatura e asfaltatura da lunedì 12/07/2021 sino al termine dei lavori, dalle ore 7 alle ore 19, sono istituiti

In corso Piave, nel tratto compreso tra via Monsignor Stoppa e l’intersezione con corso Barolo / corso Europa:

• La chiusura al transito della corsia di marcia in direzione Alba centro città con deviazione del traffico per i veicoli provenienti da corso Barolo in corso Europa.

• La riduzione del limite massimo di velocità a 30 Km/h in corso Piave, nel tratto compreso tra via Monsignor Stoppa e intersezione con corso Barolo / corso Europa.

In corso Langhe, nel tratto compreso tra via De Amicis e via Rio Misureto:

• La chiusura al transito, nella carreggiata centrale, della corsia di marcia in direzione Alba centro città con deviazione del traffico nel controviale di corso Langhe con riduzione del limite massimo di velocità a 10 Km/h.

• Il divieto di sosta con rimozione forzata nel controviale interessato.